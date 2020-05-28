Воробьёв рассчитывает, что в Подмосковье подешевеют защитные маски

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28 мая 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Маска и перчатки. Фото: pixabay.com

Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что одной из основных задач региона в настоящий момент является снижение стоимости защитных одноразовых масок и обеспечение граждан средствами индивидуальной защиты в аптеках.

Воробьев отметил, что в настоящее время на территории Московской области работает одиннадцать предприятий, производящих защитные маски.

«Сегодня на территории Подмосковья производится порядка 3 млн масок… Задача - радикально снизить цену на маски, потому что маска все же останется, как и прежде, обязательным атрибутом», - сказал губернатор.

Он добавил, что масочный режим продлится до тех пор, пока не будет создана вакцина от коронавируса COVID-19.