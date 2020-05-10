«Масочный режим» в Подмосковье: ожидание и реальность

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10 мая 2020, 23:10 [ «Аргументы Недели», Анастасия БОРОВИКОВА ]

С 12 мая в Москве и Подмосковье начинает действовать масочный режим, фото соцсети

В преддверии введения в Московской области «масочного режима» корреспондент «Аргументов недели» прогулялась по подмосковному Королёву и выяснила, действительно ли средства индивидуальной защиты стали доступнее для жителей региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявил о введении с 12 мая «масочного режима», при котором нахождение в общественных местах возможно только в защитной маске. Также власти рекомендуют не пренебрегать и одноразовыми перчатками, чтобы обезопасить себя и избежать заражения коронавирусом. Глава региона заявил, что ко вторнику все населенные пункты Московской области должны быть готовы к вводу новых ограничений. Штрафовать поначалу не будут – нарушители отделаются замечаниями. При этом Воробьёв предупредил: если более 20% жителей проигнорируют нововведение, придется вводить наказания. «Большинство людей̆ сегодня уже и сами понимают, что без маски и перчаток ты можешь ехать в метро, только эта дорога будет в госпиталь сразу», - отметил он.

Многие жители Подмосковья действительно не прочь носить маски, вот только приобрести их большая проблема. И дело даже не в дефиците. Средства индивидуальной защиты действительно появились в аптеках, но стоят они дороговато. В 14 аптеках Королёва, которые удалось обойти, стоимость масок варьируется от 29 до 50 рублей за штуку. «Я думаю, в Москве еще может это всё контролируют. У нас вот как приходят цены, так мы их просто клеим и продаем», - призналась одна из опрошенных фармацевтов.

«Как мы поняли, дешевые маски в социальных аптеках. Нас пенсионеры спрашивают, есть ли для них какие-то скидки, мы их всех туда отправляем. Будут ли снижаться цены, пока не знаем. Все возможно. После праздников заведующая выйдет, будет разбираться», - рассказала сотрудница одной из аптек. Как и следовало ожидать, простым продавцам о формировании цен на маски и перчатки ничего не известно. Фармацевты ссылаются на руководство, которое определяет стоимость товаров. Пенсионерам обещают скидки на маски и перчатки в социальных аптеках, однако на весь Королёв, население которого более 220 тысяч человек, таких аптек всего четыре.

Ситуация со стоимостью перчаток обстоит лучше, вот только найти их гораздо сложнее. В половине аптек их попросту не оказалось. Сотрудники объясняют, что перчатки закончились за время майских праздников, ближайший завоз ожидается после 12 мая. А в некоторых аптеках перчатки в последний раз видели и вовсе в апреле. «Перчатки за праздники распродали последние… Были разные по цвету, по плотности, ну и цена на них разная… Были очень дешевые, по-моему, рублей по 7, мы даже удивились…», - рассказала фармацевт.

От дороговизны средств защиты страдают не только простые граждане, но и предприниматели, которые должны обеспечить перчатками и масками не только себя, но и сотрудников. «Я директор, своих сотрудников дезинфицирующими средствами полностью обеспечиваю сама. Перчатки, которые покупала всегда, стоили по 360 рублей за коробку 100 штук. Сейчас у меня оптовая закупка стоит 960 рублей за пачку перчаток. Это минимальная цена закупки», - рассказала местный предприниматель.

Маски найти проще – они есть даже в продуктовых сетевиках и небольших частных палатках с предметами первой необходимости. Однако, владелец одного из таких магазинчиков признался, что с каждым днем товары становятся всё дороже, а поставки задерживаются. «С AliExpress быстрее приходят», - пошутил он.

До официального введения «масочного режима» в Московской области остались считанные часы, но маски и перчатки до сих пор являются роскошью для некоторых слоев населения. Жителям региона стоит только надеяться, что сложившаяся ситуация изменится с 12 мая.