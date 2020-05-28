Воробьев надеется на дальшейшую отрицательную динамику по COVID-19 в Подмосковье

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28 мая 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360

Больница. Фото: pixabay.com

Глава Московской области Андрей Воробьев выразил надежду, что со следующей недели в регионе будет наблюдаться отрицательная динамика по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Нас радует, что госпитализация стабилизировалась. Мы очень надеемся, что каждую следующую неделю мы будем видеть отрицательную динамику», - прокомментировал ситуацию губернатор Подмосковья.

Воробьев добавил, что надеется на то, что развернутые ранее в Московской области временные госпитали для больных COVID-19 так и останутся невостребованными.

Ранее Воробьев рассказал, могут ли в ближайшее время в регионе разрешить работу ТЦ, кафе и ресторанов, у которых есть открытые веранды.