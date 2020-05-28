Воробьев рассказал, когда в Подмосковье могут разрешить открытие ТЦ, кафе и ресторанов

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28 мая 2020, 20:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360

Ресторан. Фото: pixabay.com

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, могут ли в ближайшее время в регионе разрешить работу кафе и ресторанов, у которых есть открытые веранды.

Воробьев отметил, что, если в Московской области будет и дальше наблюдаться положительная динамика по коронавирусу, тогда власти рассмотрят это вариант. Пока говорить об открытии ресторанов и кафе преждевременно.

«К сожалению, мы не можем пока дать добро на открытие кафе и ресторанов даже на открытых верандах, считаем это вместе с санитарным врачом преждевременным и опасным. Торговые центры тоже на ближайшую неделю будут закрыты», - сказал глава региона.