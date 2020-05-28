Жителей Подмосковья ожидают новые смягчения ограничительных мер

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28 мая 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360

Андрей Воробьев. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых смягчениях ограничительных мер в регионе. Глава Московской области отметил, что соответствующее постановление выйдет в четверг, 28 мая.

«Парки откроют для жителей с 29 мая. Гулять в них можно будет без ограничений по времени, но только в масках. При этом спортивные и детские площадки пока остаются закрытыми», - заявил Воробьев.

Он добавил, что МФЦ начнут прием физлиц со следующего понедельника, 1 июня. При этом очно можно будет получить лишь те услуги, доступ к которым невозможен в онлайн-формате. Также с 1 июня в Подмосковье откроются строительные магазины. Остальные ограничения продлены до 14 июня.