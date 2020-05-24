Андрей Воробьев рассказал о следующем этапе снятия ограничений в Подмосковье

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24 мая 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, кухня ресторана

В Подмосковье на следующем этапе снятия ограничений могут открыться рестораны, кафе и другие объекты сферы услуг, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также рассказал об обстановке в регионе.

"Первая неделя идёт хорошо. Соблюдается дистанция, мы проверяем и температуру, и пункты приёма пищи на строительных площадках. Наша задача, чтобы эти стандарты соблюдались дальше, чтобы не было очагов возникновения болезни", - отметил Воробьев в интервью телеканалу "Россия 1". Подмосковные предприятия могут работать только при соблюдении санитарного стандарта безопасности.

Губернатор Московский области Андрей Воробьев сообщил об ужесточении масочного режима в регионе.