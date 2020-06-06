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6 июня 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

газ, фото: pixabay.com

Власти Польши повысили тариф на транзит российского газа на 16,5 процента. Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа.

В сообщении регулятора говорится, что «введение тарифа на 2021 год приведет к увеличению средних платежей за услуги по транспортировке газа на 16,5% по отношению к действующему тарифу».

В ведомстве отметили, что повышение тарифа касается компаний Gaz-System (оператор польской сети газопроводов) и EuRoPol GAZ (собственник польского участка трубопровода Ямал — Европа. Является совместным предприятием «Газпрома» и польской PGNiG, владеющих по 48% акций).

Тариф для Gaz-System на вход газа в польскую газотранспортную сеть повышен на 10-13% в зависимости от вида топлива по сравнению со ставками, действовавшими в 2020 году.