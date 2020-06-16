На Украине хотят переименовать улицу в тупик Коломойского

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16 июня 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Игорь Коломойский на скриншоте youtube-видео

Мэр города Днепр Борис Филатов выступил с предложением сменить название улицы Короленко. Ее предлагается назвать тупиком Коломойского.

Градоначальник уже выступил с предложением переименовать улицу. Борис Филатов сделал это официально.

«Только что городской голова Днепра официально подал в городскую комиссию по топонимике ходатайство о переименовании улицы Короленко в тупик Коломойского», — заявил Борис Филатов.

Этот публичный шаг стал реакцией на новость, которая вышла на медийных площадках, принадлежащих украинскому олигарху. Там рассказали, что в городе Днепр смыло улицу. Новость оказалась фейком.

Игорь Коломойский входит в число богатейших людей Украины. Он считается патроном Зеленского. Это стало проблемой для нынешнего президента Украины. Сейчас в кулуарах официального Киева идет эпопея с принятием закона против Коломойского. Суть его в том, чтобы запретить олигарху возвращать некогда отобранный у него ПриватБанк. Это поставило Зеленского в неудобную политическую позу. Пока он в ней стоит.