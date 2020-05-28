Названы главные богачи Украины

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28 мая 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото Екатерины Копытковой из архива автора

На Украине составлен рейтинг самых богатых людей. В их число вошли Порошенко и Коломойский. Список опубликовали украинские СМИ.

Причем Коломойский пока проигрывает своему давнему противнику — Порошенко. Бывший президент Украины когда-то отобрал ПриватБанк у олигарха, считающегося патроном Зеленского.

Согласно рейтингу, у Петра Порошенко 1,4 миллиарда долларов. У Игоря Коломойского насчитали 1 миллиард.

Среди остальных имен в российском информационном поле иногда всплывает Ринат Ахметов. По некоторым данным, этот олигарх эффективно встроился в новую систему власти. С командой Зеленского он работает очень активно.

РЕЙТИНГ УКРАИНСКИХ ОЛИГАРХОВ

1. Ринат Ахметов — $2,8 млрд;

2. Виктор Пинчук — $1,4 млрд;

3. Петр Порошенко — $1,4 млрд;

4. Александр и Галина Гереги — $1,3 млрд;

5. Геннадий Боголюбов — $1,2 млрд;

6. Юрий Косюк — $1,1 млрд;

7. Константин Жеваго — $1,1 млрд;

8.Игорь Коломойский — $1 млрд;

9. Вадим Новинский — $810 млн;

10. Александр Ярославский — $725 млн.