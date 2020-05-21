Зеленскому подали на подпись закон против Коломойского

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21 мая 2020, 19:13 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Верховная Рада Украины

Владимир Зеленский на фото Globallookpress.com/ FOT TEDI NEWSPIX PL

Верховная Рада приняла антиколомойский закон. Он уже передан под подпись Владимиру Зеленскому. Сейчас Украина глотает новую интригу — подпишет или нет. Скорее всего, закон будет «подписан».

О подаче закона на подпись Зеленскому сообщила Верховная Рада. Неделю назад украинский парламент принял законопроект «О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».

Документ предусматривает запрет на возврат владельцам обанкротившихся банков их активов. Подобная история случилась с ПриватБанком, владельцем которого некогда был Коломойский.

Принятия этого закона требовал международный валютный фонд. Без него Киев не смог бы получить новый кредит.

Коломойский считается патроном Владимира Зеленского. Поэтому теперь это одна из главных интриг: подпишет Зеленский закон или нет.

Скорее всего, документ будет «подписан». Ну, то есть его примут. Но о качестве его исполнения никто не говорит. Зеленскому нужно откреститься от Коломойского перед Западом. Это нужно и самому Коломойскому. Олигарх умеет выжидать. А заработать деньги при Зеленском на Украине он сможет из без ПриватБанка. Вернуть активы Коломойский сможет например, при помощи любой фирмы-однодневки, которая формально не будет иметь к нему отношения.