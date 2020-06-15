Десятка стран, где больше всего умерло от коронавируса

На всей планете от коронавируса умерли больше 436 тысяч человек. «Аргументы недели» составили десятку самых пострадавших стран на 15 июня.
Пандемия продолжает бушевать. Накануне от коронавируса умерли 3 263 человек. Но это еще низкий показатель. В субботу он составил 4 229 человек.
Статистика обращает внимание на примечачтельную деталь. Количество заразившихся не влияет на число смертей от болезни. По числу заразившихся Россия занимает третье место в мире. По количеству умерших наша страна даже не входит в десятку.
Возможно, причина в правилах составления статистики. В некоторых странах в число умерших включают только те случаи, когда точно установлено, что причиной гибели стал именно коронавирус, а не сопутствующая болезнь.
Вместе с тем, костяк лидеров составили страны с развитой экономикой. Возможно, причина более устойчивой природы к коронавирусу в менее развитых государствах кроется в более крепком иммунитете жителей этих стран.
По последним данным количетсво заразившихся уже превысило 8 миллионов человек. Хотя на выходных количество новых случаев заражения снизилось, пандемия продолжает бушевать.
|
#
|
Страна
|
Количество смертей
|
Количество заразившихся
|
Весь мир
|
436,164
|
8,019,954
|
1
|
США
|
117,859
|
2,162,406
|
2
|
Бразилия
|
43,389
|
867,882
|
3
|
Великобритания
|
41,698
|
295,889
|
4
|
Италия
|
34,345
|
236,989
|
5
|
Франция
|
29,407
|
157,220
|
6
|
Испания
|
27,136
|
291,008
|
7
|
Мексика
|
17,141
|
146,837
|
8
|
Бельгия
|
9,661
|
60,100
|
9
|
Индия
|
9,524
|
333,380
|
10
|
Иран
|
8,950
|
189,876