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Десятка стран, где больше всего умерло от коронавируса

, 15:35 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Десятка стран, где больше всего умерло от коронавируса
антикоронавирусная месса на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

На всей планете от коронавируса умерли больше 436 тысяч человек. «Аргументы недели» составили десятку самых пострадавших стран на 15 июня.

Пандемия продолжает бушевать. Накануне от коронавируса умерли 3 263 человек. Но это еще низкий показатель. В субботу он составил 4 229 человек.

Статистика обращает внимание на примечачтельную деталь. Количество заразившихся не влияет на число смертей от болезни. По числу заразившихся Россия занимает третье место в мире. По количеству умерших наша страна даже не входит в десятку.

Возможно, причина в правилах составления статистики. В некоторых странах в число умерших включают только те случаи, когда точно установлено, что причиной гибели стал именно коронавирус, а не сопутствующая болезнь.

Вместе с тем, костяк лидеров составили страны с развитой экономикой. Возможно, причина более устойчивой природы к коронавирусу в менее развитых государствах кроется в более крепком иммунитете жителей этих стран.

По последним данным количетсво заразившихся уже превысило 8 миллионов человек. Хотя на выходных количество новых случаев заражения снизилось, пандемия продолжает бушевать.

 

#

Страна

Количество смертей

Количество заразившихся

Весь мир

436,164

8,019,954

1

США

117,859

2,162,406

2

Бразилия

43,389

867,882

3

Великобритания

41,698

295,889

4

Италия

34,345

236,989

5

Франция

29,407

157,220

6

Испания

27,136

291,008

7

Мексика

17,141

146,837

8

Бельгия

9,661

60,100

9

Индия

9,524

333,380

10

Иран

8,950

189,876

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