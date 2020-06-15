Десятка стран, где больше всего умерло от коронавируса

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15 июня 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

антикоронавирусная месса на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

На всей планете от коронавируса умерли больше 436 тысяч человек. «Аргументы недели» составили десятку самых пострадавших стран на 15 июня.

Пандемия продолжает бушевать. Накануне от коронавируса умерли 3 263 человек. Но это еще низкий показатель. В субботу он составил 4 229 человек.

Статистика обращает внимание на примечачтельную деталь. Количество заразившихся не влияет на число смертей от болезни. По числу заразившихся Россия занимает третье место в мире. По количеству умерших наша страна даже не входит в десятку.

Возможно, причина в правилах составления статистики. В некоторых странах в число умерших включают только те случаи, когда точно установлено, что причиной гибели стал именно коронавирус, а не сопутствующая болезнь.

Вместе с тем, костяк лидеров составили страны с развитой экономикой. Возможно, причина более устойчивой природы к коронавирусу в менее развитых государствах кроется в более крепком иммунитете жителей этих стран.

По последним данным количетсво заразившихся уже превысило 8 миллионов человек. Хотя на выходных количество новых случаев заражения снизилось, пандемия продолжает бушевать.

# Страна Количество смертей Количество заразившихся Весь мир 436,164 8,019,954 1 США 117,859 2,162,406 2 Бразилия 43,389 867,882 3 Великобритания 41,698 295,889 4 Италия 34,345 236,989 5 Франция 29,407 157,220 6 Испания 27,136 291,008 7 Мексика 17,141 146,837 8 Бельгия 9,661 60,100 9 Индия 9,524 333,380 10 Иран 8,950 189,876