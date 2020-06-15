Коронавирусом заразились больше 8 миллионов человек

Количество заразившихся коронавирусом превысило 8 миллионов. Таковы данные ресурса Worldometers.
В масштабе всей планеты коронавирус выявлен уже у 8 014 132 человек. Умрли 436 005, вылечились 4 137 754 человека.
Самая тяжелая ситуация в Соединенных Штатах. Там заражены больше двух миллионов человек. На втором месте Бразилия, на третьем — Россия.
Индия занимает четвертую строчку. Пандемия разбушевалась в этой стране не так давано. В короткое время она вырвалась в лидеры.
Пятерку лидеров замыкает Великобритания. Но там эпидемия уже стихает. Количество новых диагнозов снизилось до уровня 1 — 1,5 тысяч.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
8,014,132
|
436,005
|
4,137,754
|
1
|
США
|
2,162,228
|
117,858
|
870,050
|
2
|
Бразилия
|
867,882
|
43,389
|
453,568
|
3
|
Россия
|
537,210
|
7,091
|
284,539
|
4
|
Индия
|
333,255
|
9,524
|
169,817
|
5
|
Великобритания
|
295,889
|
41,698
|
Нет данных