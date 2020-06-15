Коронавирусом заразились больше 8 миллионов человек

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15 июня 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом превысило 8 миллионов. Таковы данные ресурса Worldometers.

В масштабе всей планеты коронавирус выявлен уже у 8 014 132 человек. Умрли 436 005, вылечились 4 137 754 человека.

Самая тяжелая ситуация в Соединенных Штатах. Там заражены больше двух миллионов человек. На втором месте Бразилия, на третьем — Россия.

Индия занимает четвертую строчку. Пандемия разбушевалась в этой стране не так давано. В короткое время она вырвалась в лидеры.

Пятерку лидеров замыкает Великобритания. Но там эпидемия уже стихает. Количество новых диагнозов снизилось до уровня 1 — 1,5 тысяч.

# Страна Количество заразившихся Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 8,014,132 436,005 4,137,754 1 США 2,162,228 117,858 870,050 2 Бразилия 867,882 43,389 453,568 3 Россия 537,210 7,091 284,539 4 Индия 333,255 9,524 169,817 5 Великобритания 295,889 41,698 Нет данных