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Коронавирусом заразились больше 8 миллионов человек

, 13:22 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Коронавирусом заразились больше 8 миллионов человек
фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом превысило 8 миллионов. Таковы данные ресурса Worldometers.

В масштабе всей планеты коронавирус выявлен уже у 8 014 132 человек. Умрли 436 005, вылечились 4 137 754 человека.

Самая тяжелая ситуация в Соединенных Штатах. Там заражены больше двух миллионов человек. На втором месте Бразилия, на третьем — Россия.

Индия занимает четвертую строчку. Пандемия разбушевалась в этой стране не так давано. В короткое время она вырвалась в лидеры.

Пятерку лидеров замыкает Великобритания. Но там эпидемия уже стихает. Количество новых диагнозов снизилось до уровня 1 — 1,5 тысяч.

#

Страна

Количество заразившихся

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

8,014,132

436,005

4,137,754

1

США

2,162,228

117,858

870,050

2

Бразилия

867,882

43,389

453,568

3

Россия

537,210

7,091

284,539

4

Индия

333,255

9,524

169,817

5

Великобритания

295,889

41,698

Нет данных

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