Коронавирус продолжает распространяться по Индии

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14 июня 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Несмотря на то, что власти Индии уже снимают всевозможные ограничения, эпидемиологическая ситуация в стране остаётся тяжёлой.

Заболевших ещё очень много. К тому же из-за низкого уровня жизни положение может ухудшиться в любой момент. Говорить про какую-то систему здравоохранения бесполезно, если речь идёт о деревнях или посёлках. В джунглях обитает большое количество местных племён, для которых антисанитарные условия вполне приемлемы. Индия уже скоро догонит Россию по количеству инфицированных. Сейчас она на четвёртом месте. И судя по всему, в ближайшее время ситуация там едва ли изменится.

На сегодня в Индии 322 777 человек, заражённых Covid-19. Более 160 000 успешно вылечились от инфекции. Но растёт и число погибших. Количество умерших стремительно приближается к отметке в 10000. Почти столько же пациентов находится в критическом состоянии. В Индии отмечаются конфликты мнений насчёт лечения коронавируса. Всевозможные гуру, йоги и так называемые духовные учителя утверждают, что вирус можно победить специальными дыхательными упражнениями и чистыми помыслами. Врачи же заявляют об обратном и советуют не обращаться за лечением к эзотерикам.