В Бразилии резко снизилось количество заразившихся

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15 июня 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Суточный прирост диагнозов коронавируса в Бразилии резко снизился. Таковы данные ресурса Worldometers. Пока еще непонятно, что делать с этой информацией.

Обычная картина для Бразилии — врачи устанавливают по 25 — 30 тысяч новых случаев коронавируса. Накануне этот показатель резко упал. Бразильские врачи выявили 17 086 новых случаев инфицирования.

Бразилия находится на втором месте коронавирусной статистики. Там заразились уже 867 882 человека.

Снижение количества новых диагнозов произошло не только в Бразилии, но и в Соединенных Штатах. В пятницу американские врачи выявили 27 221 новых случаев коронавируса. В субботу этот показатель составил 25 302. В воскресенье он снизился до 20 004.

Примечательно, что в эти дни в Соединененных Штатах идут массовые акции протеста. Активисты совершенно не соблюдают меры безопасности. Они не соблюдают социальную дистанцию. Кроме того, многие из них не носят маски и перчатки.