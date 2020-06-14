Трампа поздравили сарказмом в день рождения

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14 июня 2020, 19:57 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: twitter

Дональд Трамп на фото Globallookpress.com/ Kevin Dietsch

Президент США отмечает день рождения. Пользователи его любимой социальной сети twitter поздравили Дональда Трампа фотографиями Обамы.

Трампу исполнилось 73 года. В честь этого события пользователи twitter начали целую акцию. Они публикуют фотографии предыдущего президента США, Барака Обамы. В подписи к фото прикрепляют кодовое сочетание #AllBirthdaysMatter. Оно переводится как «все дни рождения важны».

В этом сочетании читается намек на происходящие события. В Соединенных Штатах начались массовые акции под лозунгом «Жизни черных важны». Протест был спровоцирован гибелью чернокожего американца. Он был задушен полицейским во время задержания.

В своих подписях к фото противники Дональда Трампа пишут, что его день рождения ничем не отличается от других.

Тем временем в Соединенных Штатах акции протеста уже перерождаются в настоящую революцию. Хотя по некоторым признакам американский протест начал сдуваться. Но в Сиэтле протестующие неожиданно захватили часть территории города и объявили там автономию.

Если американский майдан перерастет в революцию, то Трамп может ввести военное положение в стране. Тогда будут расконсервированы концентрационные лагеря. Но это будет чревато всеобщим бунтом.