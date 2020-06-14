Трампа поздравили сарказмом в день рождения

Президент США отмечает день рождения. Пользователи его любимой социальной сети twitter поздравили Дональда Трампа фотографиями Обамы.
Трампу исполнилось 73 года. В честь этого события пользователи twitter начали целую акцию. Они публикуют фотографии предыдущего президента США, Барака Обамы. В подписи к фото прикрепляют кодовое сочетание #AllBirthdaysMatter. Оно переводится как «все дни рождения важны».
В этом сочетании читается намек на происходящие события. В Соединенных Штатах начались массовые акции под лозунгом «Жизни черных важны». Протест был спровоцирован гибелью чернокожего американца. Он был задушен полицейским во время задержания.
В своих подписях к фото противники Дональда Трампа пишут, что его день рождения ничем не отличается от других.
Тем временем в Соединенных Штатах акции протеста уже перерождаются в настоящую революцию. Хотя по некоторым признакам американский протест начал сдуваться. Но в Сиэтле протестующие неожиданно захватили часть территории города и объявили там автономию.
Если американский майдан перерастет в революцию, то Трамп может ввести военное положение в стране. Тогда будут расконсервированы концентрационные лагеря. Но это будет чревато всеобщим бунтом.