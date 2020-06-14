В Ливии заявили о пленении одного из генералов Хафтара

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14 июня 2020, 19:22 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: twitter-страничка Ozan

Омар Тантуш в плену на фото из социальных сетей

Появилось подтверждение плена генерала Омара Тантуша. Он входил в командование Ливийской национальной армии. Теперь в социальных сетях распространяются фото военачальника в плену.

О том, что Омар Тантуш взят в плен, сообщения появились накануне. Официального подтверждения этой информации не было. Она могла быть фейком.

По сообщениям ливийских информационных источников Омар Тантуш был задержан силовиками Правительства национального согласия Ливии. Омар Тантуш командовал западным направлением.

В Ливии идет гражданская война. Ливийская национальная армия сражается с войсками Правительства национального согласия. В последнее время там обострилась обстановка. В конфликте замешаны интересы нескольких стран.