В Ливийский конфликт втягиваются новые силы

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10 июня 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

Обе сражающиеся в Ливии силы не являются самостоятельными. Они находятся под дистанционным управлением своих стран-спонсоров, поддерживающих их оружием и военной силой.



Ненависть между тремя основными частями страны слишком уж велика. Она была и при Каддафи, но он умудрялся всех удерживать в рамках. Россия, как говорят ливийские источники, изначально была против взятия Триполи. В Москве считали, что «усидеть на штыках» Хафтару будет сложно и дорого для спонсоров. Вместо этого предлагалось замирить стороны на условиях превращения страны в конфедерацию, где ненавидящие друг друга части Ливии могли бы друг другу особенно не мешать. Сходные идеи были и у Египта. Но Хафтар и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) хотели полной власти над страной и не согласились.



После понесённого в Триполи поражения над войсками ЛНА генерала Хафтара нависла угроза окружения, которая была усугублена привычным для гражданских войн предательством ряда местных сил. Надо сказать, что командование ЛНА относительно своевременно подало команду на отход, и войска отошли достаточно организованно.



6 июня в Каире у президента Египта маршала ас-Сиси состоялись переговоры с маршалом Хафтаром и председателем Палаты депутатов (Тобрукского парламента) Салехом. Там была согласована Каирская декларация с предложениями по урегулированию конфликта. Суть территориальных аспектов декларации официально не раскрывается. Но её уже одобрили Россия, Германия, Франция и ряд других держав. Ливийские источники утверждают, что отход от Триполи был связан именно с этим документом. Кое-кто даже уверяет, что Сирт и находящаяся восточнее его Джуфра тоже должны быть оставлены ЛНА в пользу ПНС. Они не отказались от попыток захватить Сирт и Джуфру. Говорят, что к этому их вынуждают турки.



Противники Хафтара заявили, что отвергают Каирскую декларацию и будут атаковать Сирт. Но, как показывает практика, те, кто не соглашается на предложения России сразу, потом вынуждены соглашаться на куда менее выгодные повторные предложения.



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