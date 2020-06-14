Коронавирусом заражены почти 8 миллионов человек

Количество заразившихся коронавирусом приближается к 8 миллионам. Таковы данные ресурса Worldometers.
На момент написания текста коронавирусом были заражены уже 7 910 005 человек. Умерли 433 107, вылечились 4 065 989 человек.
В коронавирусной статистике лидируют Соединенные Штаты. На втором месте Бразилия, на третьем Россия.
Замыкает четверку лидеров Индия. Пандемия на эту страну обрушилась недавно. В короткое время она поднялась на четвертое место.
Пятое место занимает Великобритания. Но там пандемия стихает. Количество новых диагнозов установилось в пределах 1 — 1,5 тысяч каждый день.
А тем временем, коронавирус выявлен уже у 7 911 989 человек. Количество заразившихся увеличилсь к концу написания этой публикации.
Пандемия ослабевает. По крайней мере, половина людей уже вылечились.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Количество смертей
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
7,911,989
|
433,107
|
4,065,989
|
1
|
США
|
2,143,648
|
117,555
|
854,106
|
2
|
Бразилия
|
851,321
|
42,802
|
437,512
|
3
|
Россия
|
528,964
|
6,948
|
280,050
|
4
|
Индия
|
324,482
|
9,247
|
164,803