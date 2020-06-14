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Коронавирусом заражены почти 8 миллионов человек

, 18:07 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Коронавирусом заражены почти 8 миллионов человек
фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом приближается к 8 миллионам. Таковы данные ресурса Worldometers.

На момент написания текста коронавирусом были заражены уже 7 910 005 человек. Умерли 433 107, вылечились 4 065 989 человек.

В коронавирусной статистике лидируют Соединенные Штаты. На втором месте Бразилия, на третьем Россия.

Замыкает четверку лидеров Индия. Пандемия на эту страну обрушилась недавно. В короткое время она поднялась на четвертое место.

Пятое место занимает Великобритания. Но там пандемия стихает. Количество новых диагнозов установилось в пределах 1 — 1,5 тысяч каждый день.

А тем временем, коронавирус выявлен уже у 7 911 989 человек. Количество заразившихся увеличилсь к концу написания этой публикации.

Пандемия ослабевает. По крайней мере, половина людей уже вылечились.
 

#

Страна

Количество заразившихся

Количество смертей

Количество вылечившихся

Весь мир

7,911,989

433,107

4,065,989

1

США

2,143,648

117,555

854,106

2

Бразилия

851,321

42,802

437,512

3

Россия

528,964

6,948

280,050

4

Индия

324,482

9,247

164,803

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