Коронавирусом заражены почти 8 миллионов человек

Аргументы Недели → В мире 13+

14 июня 2020, 18:07 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом приближается к 8 миллионам. Таковы данные ресурса Worldometers.

На момент написания текста коронавирусом были заражены уже 7 910 005 человек. Умерли 433 107, вылечились 4 065 989 человек.

В коронавирусной статистике лидируют Соединенные Штаты. На втором месте Бразилия, на третьем Россия.

Замыкает четверку лидеров Индия. Пандемия на эту страну обрушилась недавно. В короткое время она поднялась на четвертое место.

Пятое место занимает Великобритания. Но там пандемия стихает. Количество новых диагнозов установилось в пределах 1 — 1,5 тысяч каждый день.

А тем временем, коронавирус выявлен уже у 7 911 989 человек. Количество заразившихся увеличилсь к концу написания этой публикации.

Пандемия ослабевает. По крайней мере, половина людей уже вылечились.



# Страна Количество заразившихся Количество смертей Количество вылечившихся Весь мир 7,911,989 433,107 4,065,989 1 США 2,143,648 117,555 854,106 2 Бразилия 851,321 42,802 437,512 3 Россия 528,964 6,948 280,050 4 Индия 324,482 9,247 164,803