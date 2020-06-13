От коронавируса вылечились почти 4 миллиона человек

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13 июня 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Количество вылечившихся от коронавируса приближается к 4 миллионам. Таковы данные ресурса Worldometers.

Если говорить точно, то от коронавируса вылечились 3 986 946. Умерли 428 926. Общее число заразившихся достигло уровня 7 773 789 человек.

Лидером коронавирусной статистики остаются США. Там заразились 2 116 922 человека. На втором месте Бразилия. На третьем Россия.

Четвертую строчку занимает Индия. Пандемия там особо разбушевалась в последнее время. Эта страна в короткое время выбилась в лидеры.

# Страна Количество заразившихся Количество смертей Количество вылечившихся Заражены сейчас 1 США 2,117,991 116,847 842,006 1,159,138 2 Бразилия 831,064 41,952 427,610 361,502 3 Россия 520,129 6,829 274,641 238,659 4 Индия 310,367 8,895 155,290 146,182 5 Великобритания 292,950 41,481 Нет данных Нет данных