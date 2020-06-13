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От коронавируса вылечились почти 4 миллиона человек

, 16:34 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

От коронавируса вылечились почти 4 миллиона человек
фото: pixabay.com

Количество вылечившихся от коронавируса приближается к 4 миллионам. Таковы данные ресурса Worldometers.

Если говорить точно, то от коронавируса вылечились 3 986 946. Умерли 428 926. Общее число заразившихся достигло уровня 7 773 789 человек.

Лидером коронавирусной статистики остаются США. Там заразились 2 116 922 человека. На втором месте Бразилия. На третьем Россия.

Четвертую строчку занимает Индия. Пандемия там особо разбушевалась в последнее время. Эта страна в короткое время выбилась в лидеры.

#

Страна

Количество заразившихся

Количество смертей

Количество вылечившихся

Заражены сейчас

1

США

2,117,991

116,847

842,006

1,159,138

2

Бразилия

831,064

41,952

427,610

361,502

3

Россия

520,129

6,829

274,641

238,659

4

Индия

310,367

8,895

155,290

146,182

5

Великобритания

292,950

41,481

Нет данных

Нет данных

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