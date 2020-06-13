От коронавируса вылечились почти 4 миллиона человек

Количество вылечившихся от коронавируса приближается к 4 миллионам. Таковы данные ресурса Worldometers.
Если говорить точно, то от коронавируса вылечились 3 986 946. Умерли 428 926. Общее число заразившихся достигло уровня 7 773 789 человек.
Лидером коронавирусной статистики остаются США. Там заразились 2 116 922 человека. На втором месте Бразилия. На третьем Россия.
Четвертую строчку занимает Индия. Пандемия там особо разбушевалась в последнее время. Эта страна в короткое время выбилась в лидеры.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Количество смертей
|
Количество вылечившихся
|
Заражены сейчас
|
1
|
США
|
2,117,991
|
116,847
|
842,006
|
1,159,138
|
2
|
Бразилия
|
831,064
|
41,952
|
427,610
|
361,502
|
3
|
Россия
|
520,129
|
6,829
|
274,641
|
238,659
|
4
|
Индия
|
310,367
|
8,895
|
155,290
|
146,182
|
5
|
Великобритания
|
292,950
|
41,481
|
Нет данных
|
Нет данных