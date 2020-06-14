Пресс-секретарь Лукашенко ракрыла подробности по делу Белгазпромбанка

Аргументы Недели → В мире 13+

14 июня 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: деньги в руках, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала о возбуждении уголовных дел в отношении бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка по статьям о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере и неуплате налогов в особо крупном размере.

«Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото, картины. 15 человек задержаны … они дают признательные показания, в том числе и против него [бывшего председателя правления принадлежащего российским «Газпрому» и Газпромбанку Белгазпромбанка Виктора Бабарико]», - отметила она.

Эйсмонт добавила, что «запугивать» и «оказывать давление» на претендента в кандидаты на пост президента Бабарико нынешнему главе республики Александру Лукашенко «абсолютно» не нужно. По ее словам, такое поведение было бы ему только во вред.

Напомним, что Виктор Бабарико связал задержания и обыски со своей политической карьерой, а также президентскими выборами, которые пройдут 9 августа, и назвал эти действия «рейдерским захватом» банка. Кроме того, он считает, что найденные деньги – это часть «кампании устрашения».

Теперь Газпром может прекратить поставки газа в Белоруссию с 1 июля.