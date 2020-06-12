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Французский журналист считает, что США повторят судьбу СССР

, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Французский журналист считает, что США повторят судьбу СССР
Вашингтон. Белый дом. Фото: pixabay.com

Обозреватель французского издания Le Figaro Николя Бавре считает, что спустя 30 лет после распада СССР аналогичная участь грозит США.

Такое предположение он объясняет политикой президента Дональда Трампа, который «ввергает государство в атмосферу гражданской войны». Журналист говорит, что Америка переживает сразу четыре кризиса, из которых крайне сложно выбраться.

Это, в первую очередь, пандемия коронавируса, по заболеваемости которым Штаты «лидируют», появление 45 млн новых безработных, беспорядки, спровоцированные убийством афроамериканца Джорджа Флойда, популизм Трампа, а также «уничтожение системы сдержек и противовесов».

Немаловажно и то, что официальное выдвижение Трампа в президенты США решили перенести в Джексонвилль.

ДВа

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