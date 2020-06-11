В США начали сносить памятники

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11 июня 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

памятник Колумбу на фото globallookpress.com/ Keiko Hiromi

Протесты в США приобретают черты украинского майдана. В Соединенных Штатах начали сносить памятники Христофору Колумбу.

В нескольких городах протестующие снесли памятники Христофору Колубму, который считается первооткрывателем Америки.

«Мы должны начать с того, с чего все начиналось», — заявили активисты массовых акций протеста в США: «Мы должны начать с людей, которые первыми пришли на эту землю».

В Соединенных Штатах памятники Колумбу сваливают с постаментов, некоторые были оттащены к водоему и там утоплены.

Что-то подобное происходило на Украине во времена Майдана. Там разрушались памятники Ленину. В Соединенных Штатах протесты вспыхнули после смерти чернокожего по имени Джордж Флойд. Он погиб во время задержания. По США прокатилась волна массовых акций под эгидой движения Black Lives Matter (жизни черных имеют значение).