На Украине хотят декоммунизировать «моральный ущерб»

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11 июня 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Верховная Рада

фото: pixabay.com

Моральный ущерб объявляется пережитком советского прошлого. Верховная Рада рассмотрит проект о замене формулировки компенсации морального вреда. Документ зарегистрирован в украинском парламенте.

Авторами законопроекта стали депутаты фракции «Слуга народа». Документ предлагает отказаться от термина «моральный ущерб» в юридической практике.

«На пути реформирования правоотношений в сфере морального возмещения Украина пользуется «советским» определением, что в свою очередь требует реформирования», — говорится в пояснительной записке: «Авторы законопроекта предлагают изменить подход к определению морального вреда с учетом законодательства стран Европейского Союза, где причиненный лицу вред определяется не как причинение морального вреда, а как ущерб за боль и сожаление».

Декоммунизация на Украине уже давно приобрела гротескные черты. Там уже говорили о декоммунизации слов «сталинка» и «хрущевка», а также салата-ольвье.