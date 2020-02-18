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На Украине не получается декоммунизировать слова «хрущевка» и «сталинка»

, 18:22 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

На Украине не получается декоммунизировать слова «хрущевка» и «сталинка»
фото: pixabay.com

Киев не смог побороть слова «хрущевка» и «сталинка». Их хотели декоммунизировать. Но ничего не получилось. Теперь украинские власти пытаются сохранить хорошую мину и говорят, что это хорошо.

История с декоммунизацией слов возникла в украинских СМИ. Глава одиозного института Нацпамяти Антон Дробович рассказал об этом в интервью.

Чиновника спросили о запрете слов «хрущевка» и «сталинка». Так называются квартиры, которые строились во времена соответственно Хрущева и Сталина. Дробович пояснил, что декоммунизировать слова не получилось. А потом принялся оправдываться.

«Эти сленговые слова — очень разоблачительные в отношении большевистского строя и системы, которая уничтожала людей», — заявил глава института нацпамяти: «Они сами по себе несут в себе отпечаток высмеивания и неуважения».

Декоммунизация появилась еще во времена Порошенко. Тогда официальный Киев принялся бороться с наследием советской эпохи. Однако это у властей Украины получалось со скрипом. В конечном итоге сама «борьба» стала поводом для насмешек. Там докатились до того, что решили декоммунизировать салат «оливье».

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