На Украине захотели декоммунизировать оливье

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31 декабря 2019, 19:03 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

салат оливье на фото globallookpress/ Pravda Komsomolskaya

Под Новый год на Украине попал под прессинг легендарный салат, ставший символом праздника. Один из кулинарных экспертов назвал оливье пережитком советского прошлого и предложил его убрать со стола. Тут же разгорелся спор.

Салаты оливье и мимозу украинский эксперт назвал символом дефицита. Его тут же процитировали киевские масс-медиа.

«Я не готовлю оливье на Новый год, потому что не хочу видеть советский союз в своей тарелке», — заявил украинец: «Это как выйти из тюрьмы, но продолжить питаться тюремными блюдами».

В социальных сетях тут же разгорелся публичный спор. Он был назвал «оливье-батл». Большей частью граждане Украины высмеивали заскорузлость мышления эксперта. А кто-то даже пошутил про занесение в базу одиозного сайта «Миротворец» за появление оливье на новогоднем столе.

На самом деле, салат оливье был придуман еще до революции. Его придумал управляющий рестораном «Эрмитаж» француз Люсьен Оливье. И в первоначальном рецепте использовались рябчики.