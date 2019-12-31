Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

На Украине захотели декоммунизировать оливье

, 19:03 [ «Аргументы Недели», , ]

На Украине захотели декоммунизировать оливье
салат оливье на фото globallookpress/ Pravda Komsomolskaya

Под Новый год на Украине попал под прессинг легендарный салат, ставший символом праздника. Один из кулинарных экспертов назвал оливье пережитком советского прошлого и предложил его убрать со стола. Тут же разгорелся спор.

Салаты оливье и мимозу украинский эксперт назвал символом дефицита. Его тут же процитировали киевские масс-медиа.

«Я не готовлю оливье на Новый год, потому что не хочу видеть советский союз в своей тарелке», — заявил украинец: «Это как выйти из тюрьмы, но продолжить питаться тюремными блюдами».

В социальных сетях тут же разгорелся публичный спор. Он был назвал «оливье-батл». Большей частью граждане Украины высмеивали заскорузлость мышления эксперта. А кто-то даже пошутил про занесение в базу одиозного сайта «Миротворец» за появление оливье на новогоднем столе.

На самом деле, салат оливье был придуман еще до революции. Его придумал управляющий рестораном «Эрмитаж» француз Люсьен Оливье. И в первоначальном рецепте использовались рябчики.

//картина дня

Политика

Зеленский позвонил Путину за поздравлением

Зеленский позвонил Путину за поздравлением

Они все-таки поздравили друг друга. В канун Нового года состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского. Инициатором стала украинская сторона. Этот нюанс выглядит двусмысленным в контексте новости о том, что Президент России не поздравил украинского коллегу. Она была в центре внимания накануне.

Украинские власти отказываются признать преступления националистов. Новый глава института национальной памяти Антон Дробович договорился до того, что сказал о том, что они по одну сторону баррикад с поляками. Скандальное признание прозвучало…

Украинские власти отказываются признать преступления националистов. Новый глава института национальной памяти Антон…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Лия Ахеджакова оценила назначение нового художественного руководителя театра "Современник". Новым худруком "Современника" назначен режиссер Виктор Рыжаков. Он приступит…

Назван состав сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов. Этапы Кубка мира по биатлону пройдут: в Оберхофе…

//новости ан

Сегодня куранты традиционно пробьют 12 раз, и календарь откроет страницу 2020 года! А 2019 уйдет в историю. Что принесет год Крысы? Сложно сказать! Но каждый из нас…

Андрей Разин жалеет бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, который принял участие в программе Андрея Малахова. Шатунов рассказал о том, что Разин якобы…

//новости ан

Актриса Ирина Безрукова уже поздравила своих поклонников и подписчиков в соцсети с наступающим Новым годом. 54-летняя Безрукова выглядит сногсшибательно в брючном костюме…

//новости ан

//новости ан

//новости ан