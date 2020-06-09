Германия готова ввести санкции против США из-за давления на «Северный поток - 2»

Глава комитета бундестага по экономическим делам и энергетике, депутат от партии «Левые» Клаус Эрнст призвал Германию быть готовой ввести ответные меры против Соединенных Штатов на санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2».
«Это посягательство на суверенитет Германии и Евросоюза. Если это не прекратится, то, чтобы защитить себя, мы будем должны рассмотреть серьезные меры. Например, штрафные тарифы для американского природного газа», - высказал он.
Эрнст отметил, что действия Вашингтона нельзя рассматривать как дружественный жест в сторону Берлина.
Ранее сообщалось, что Великобритания расценивает поддержу Германией строительства «Северного потока-2» как предательство.
Кроме того, российский сенатор Алексей Пушков считает, что отношения Берлина и Вашингтона продолжат ухудшаться из-за намерений Белого дома расширить санкции в отношении трубопровода.