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Великобритания расценивает поддержу Германией строительства "Северного потока-2" как предательство

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Великобритания расценивает поддержу Германией строительства

Английский парламентарий Дэниел Кавчински заявил, что Германия предала Европейский Союз, начав сотрудничество с Россией. Несколько дней назад руководство ФРГ выступило с поддержкой строительства газопровода «Северный поток - 2». И это несмотря на запрет США его достраивать.  Законопроект уже внесён в американский Сенат на рассмотрение. США планируют наказать страховые компании, оказывающие услуги морским судам, которые ведут строительство газопровода.

Парламентарии обсуждали вопрос введения ограничительных мер в отношении российского проекта с главой правительства королевства Борисом Джонсоном. Министры Великобритании заверили премьера, что вводить санкции в одностороннем порядке нельзя, следует придерживаться санкционной политики Брюсселя. Кавчински уверен, что российский проект может негативно повлиять на политику многих государств. Великобритания заинтересована в полной ликвидации строящегося газопровода.

Реализация российского газового проекта «Северный поток - 2» была остановлена в конце прошлого года из-за санкционного давления западных государств на компании, осуществлявшие прокладку трубы по морскому дну.

ПВ

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