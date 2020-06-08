Дональд Трамп ответил на идею упразднить полицию в Миннеаполисе

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8 июня 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Глава Белого дома Дональд Трамп резко ответил на идею горсовета Миннеаполиса упразднить полицию в городе. Об этом он написал в своем Twitter: "Радикально левые демократы сошли с ума!"

"Закон и порядок, а не лишать финансирования или упразднять полицию", - отметил Трамп.

Ранее подавляющее большинство в городском совете Миннеаполиса постановило упразднить полицейское управление на фоне массовых протестов.

Дональд Трамп ранее заявил, что количество участников протестов в столице страны Вашингтоне в минувшую субботу, 6 июня, оказалось меньше, чем предполагалось.

В пятницу, 5 июня, стало известно, что мэр американского Миннеаполиса Джейкоб Фрей расплакался у гроба во время церемонии прощания с Джорджем Флойдом, погибшим в ходе задержания сотрудниками полиции.