Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба погибшего при задержании полицией Джорджа Флойда

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5 июня 2020, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]

мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей, Anthony Souffle/ZUMAPRESS.com

В пятницу, 5 июня, стало известно, что мэр американского Миннеаполиса Джейкоб Фрей расплакался у гроба во время церемонии прощания с Джорджем Флойдом, погибшим в ходе задержания сотрудниками полиции.

Мэр города, согласно последней информации, склонился на одно колено у гроба покойного и затрясся от рыданий, которые не смог сдержать.

Во время траурной церемонии все собравшиеся почтили память погибшего Джорджа Флойда молчанием, которое продлилось 8 минут 46 секунд – именно столько времени сотрудник полиции удерживал свое колено на шее мужчины после задержания.