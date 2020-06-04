Брат погибшего в Миннеаполисе Джорджа Флойда признался, что гордится протестами

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4 июня 2020, 22:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Протесты в Миннеаполисе, США. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Liu Jie

В Нью-Йорке брат убитого полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда Терренс выступил перед людьми, пришедшими почтить память мужчины. Церемония прошла в парке Кэдман-Плаза.

Терренс Флойд признался, что он гордится народными протестами, вызванными смертью брата. Однако мужчина подчеркнул, что его расстраивают разрушения, которые при этом начались по всей стране. Мужчина добавил, что Джорджу бы это не понравилось. «Я горжусь протестами, но я не горжусь разрушением», - заявил Терренс.

Ранее судмедэксперты установили истинную причину гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Результаты официальной и независимой судмедэкспертизы совпали.