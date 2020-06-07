Трамп: в Вашингтоне протестуют меньше граждан, чем ожидалось

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7 июня 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

протест в Вашингтоне, Liu Jie/XinHua

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что количество участников протестов в столице страны Вашингтоне в минувшую субботу, 6 июня, оказалось меньше, чем предполагалось.

По словам Трампа, Национальная гвардия, Секретная служба и сотрудники полиции "делают невероятную работу". Американский лидер поблагодарил всех, кто контролирует ситуацию в Вашингтоне.

Напомним, массовые протесты и беспорядки начались во многих штатах после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией. Четверо сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.