Трамп: в Вашингтоне протестуют меньше граждан, чем ожидалось

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что количество участников протестов в столице страны Вашингтоне в минувшую субботу, 6 июня, оказалось меньше, чем предполагалось.
По словам Трампа, Национальная гвардия, Секретная служба и сотрудники полиции "делают невероятную работу". Американский лидер поблагодарил всех, кто контролирует ситуацию в Вашингтоне.
Напомним, массовые протесты и беспорядки начались во многих штатах после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией. Четверо сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.