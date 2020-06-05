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Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город «группу людей», если она не будет уважать Нацгвардию

, 22:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город «группу людей», если она не будет уважать Нацгвардию
президент США Дональд Трамп, Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 5 июня, пригрозил мэру Вашингтона Мюриэл Боузер ввести в столицу страны, где проходят протестные акции, "группу мужчин и женщин".

Трамп назвал Боузер некомпетентной и заявил, что ее бюджет полностью вышел из-под контроля. Глава США также подчеркнул, что мэр Вашингтона сражается с Национальной гвардией, которая "спасла ее от большого позора".

Американский лидер уточнил, что если Мюриэл Боузер не будет хорошо относиться сотрудникам Нацгвардии, он "приведет другую группу мужчин и женщин". Дональд Трамп не уточнил, кого имеет в виду, однако ранее он сообщил о возможности привлечения к устранению беспорядков военных.

Напомним, протесты начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией.

ЕТ

В мире

Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город «группу людей», если она не будет уважать Нацгвардию

Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город «группу людей», если она не будет уважать Нацгвардию

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 5 июня, пригрозил мэру Вашингтона Мюриэл Боузер ввести в столицу страны, где проходят протестные акции, "группу мужчин и женщин".

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