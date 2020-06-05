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Часть ведущей к Белому дому улицы официально переименовали в поддержку темнокожих граждан США

, 20:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Часть ведущей к Белому дому улицы официально переименовали в поддержку темнокожих граждан США
баннер с надписью Black Lives Matter, Liu Jie/XinHua

В пятницу, 5 июня, стало известно, что часть улицы, которая ведет к Белому дому в Вашингтоне, была переименована в честь движения против полицейского насилия на почве расизма на территории США.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер уточнила, что участок 16-й улицы перед Белым домом теперь официально называется Black Lives Matter plaza (площадь "Жизнь темнокожих имеет значение"). 

К своему сообщению в социальной сети Боузер прикрепила видеозапись, на которой запечатлен процесс установки в столице Соединенных Штатов Америки дорожного указателя с новым названием.

Движение Black Lives Matter набрало силу после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе.

ЕТ

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