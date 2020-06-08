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На Украине заявили, что Донбасс «никогда не вернется»

, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На Украине заявили, что Донбасс «никогда не вернется»
фото: флаг Украины, pixabay.com

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш считает, что Киев «никогда» не сможет «вернуть» Донбасс. По ее словам, президент Владимир Зеленский за год не выполнил ни одного положения Минских договоренностей.

«Эта власть Донбасс не вернет. Донбассу некуда возвращаться, он не вернется в Украину в ее сегодняшнем состоянии. Никогда. В Украину, где полностью ограничены все слова и свободы, где их считают недолюдьми и так далее - некуда возвращаться. И власть не делает ничего для того, чтобы прекратились хотя бы боевые действия», - высказала она.

Лукаш отметила, что СБУ производят «пытки, грабежи, насилие, бесконтрольное похищение людей и убийства», а Зеленский продолжает «играть» в мирный процесс, ничего не делая для Донбасса. Она добавила, что при украинском лидере там пострадало вдвое больше детей, чем в прошлом году.

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БА

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