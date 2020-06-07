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Экс-министр юстиции Украины заявила, что Зеленский обманул своих избирателей

, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Экс-министр юстиции Украины заявила, что Зеленский обманул своих избирателей
президент Украины Владимир Зеленский, Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что кадровая политика президента Владимира Зеленского говорит о том, что он обманул своих избирателей, обещая избавляться от чиновников старой команды.

Лукаш заявила, что основа кадровой политики новой власти – "выбирать из плохого худшее". Экс-министр добавила, что Зеленский окружает себя людьми, которые связаны с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, а также с американским финансистом и инвестором Джорджем Соросом.

"Мы точно за них не голосовали", – подчеркнула Елена Лукаш и назвала политику действующей власти "ущербной, бездарной и неэффективной".

ЕТ

В мире

Экс-министр юстиции Украины заявила, что Зеленский обманул своих избирателей

Экс-министр юстиции Украины заявила, что Зеленский обманул своих избирателей

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что кадровая политика президента Владимира Зеленского говорит о том, что он обманул своих избирателей, обещая избавляться от чиновников старой команды.

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