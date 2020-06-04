В партии Зеленского назвали новые условия МВФ неприемлемыми для Украины

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4 июня 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

Давид Арахмия, фото из соцсети

Новые условия Международного валютного фонда (МВФ) неприемлемы для Украины. Такое заявление сделал глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия, - сообщает kp.ru.

По словам соратника по партии "Слуга народа" украинского президента Владимира Зеленского, "есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом". Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что первый транш по программе stand-by будет на следующей неделе. По мнению нардепа, Украина и МВФ вряд ли достигнут компромисса по вопросу нового кредита.

Еврокомиссия одобрила кредит для Украины на 500 миллионов евро при выполнении 12 условий, в том числе необходимости проведения реформы борьбы с коррупцией, банковского сектора, здравоохранения и энергетики.