Эрдоган не планирует возобновлять жёсткий карантин в крупных турецких городах

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5 июня 2020, 20:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Эрдоган отменил планы возобновления жёстких карантинных мер в крупных городах страны.

По его словам, нужно избегать «социальных и экономических последствий» блокировок в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее министерство внутренних дел Турции объявило о планах введения комендантского часа в выходные дни в 15 городах, в том числе в Стамбуле и Анкаре. Эрдоган позже заявил, что решил отменить эти ограничения – это было связано с негативной реакцией в обществе.

При этом Эрдоган отметил, что ранее придерживался точки зрения о необходимости повторного установления жёстких мер общенационального карантина.

В настоящее время в Турции вновь открыты рестораны, кафе и пляжи. Кроме этого, возобновлены пассажирские перевозки внутри страны.