Эрдоган не планирует возобновлять жёсткий карантин в крупных турецких городах

Президент Турции Реджеп Эрдоган отменил планы возобновления жёстких карантинных мер в крупных городах страны.
По его словам, нужно избегать «социальных и экономических последствий» блокировок в связи с эпидемией коронавируса.
Ранее министерство внутренних дел Турции объявило о планах введения комендантского часа в выходные дни в 15 городах, в том числе в Стамбуле и Анкаре. Эрдоган позже заявил, что решил отменить эти ограничения – это было связано с негативной реакцией в обществе.
При этом Эрдоган отметил, что ранее придерживался точки зрения о необходимости повторного установления жёстких мер общенационального карантина.
В настоящее время в Турции вновь открыты рестораны, кафе и пляжи. Кроме этого, возобновлены пассажирские перевозки внутри страны.