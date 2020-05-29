На пляжах Турции запретят курить и загорать на полотенцах

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29 мая 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Пляж. Фото: pixabay.com

В первый день лета в Турции откроют пляжи, парки, рестораны, кафе и бассейны, однако все они будут работать по новым правилам. Стало известно, к каким нововведениям нужно готовиться туристам.

Лежаки на пляжах будут установлены таким образом, чтобы на каждую семью приходилось по 9 квадратных метров. После каждого туриста они будут обрабатываться дезинфицирующим раствором, а затем пустовать не менее 20 минут. К слову, отдыхать на собственных полотенцах и ковриках будет запрещено.

Согласно новым правилам, на пляжах Турции теперь нельзя курить. Даже кальян. Что касается водного спорта, то власти еще окончательно не определили все правила. Известно, что среди разрешенных точно окажутся морские прогулки.