В Госдуме назвали возможные сроки открытия российских пляжей

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29 мая 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

Пляж. Фото: pixabay.com

Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил, что в этом году в России туристический сезон пройдет «несмотря ни на что».

Дегтярев заявил, что российские пляжи могут открыть уже с начала июля. Однако окончательное решение по вопросу начала купального сезона каждый регион будет принимать самостоятельно в зависимости от эпидемиологической обстановки.

«Туристический сезон в России состоится несмотря ни на что. Хотя нам придётся смириться с определёнными ограничениями и сдвигом во времени... Предположительно с 1 июля можно будет открывать пляжи практически по всей стране», - сказал депутат.