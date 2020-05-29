В Госдуме назвали возможные сроки открытия российских пляжей

Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил, что в этом году в России туристический сезон пройдет «несмотря ни на что».
Дегтярев заявил, что российские пляжи могут открыть уже с начала июля. Однако окончательное решение по вопросу начала купального сезона каждый регион будет принимать самостоятельно в зависимости от эпидемиологической обстановки.
«Туристический сезон в России состоится несмотря ни на что. Хотя нам придётся смириться с определёнными ограничениями и сдвигом во времени... Предположительно с 1 июля можно будет открывать пляжи практически по всей стране», - сказал депутат.