В АТОР сообщили, когда россияне смогут отправиться на отдых за границу

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27 мая 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АТОР

шезлонги на пляже, pixabay.com

Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в среду, 27 мая, рассказала, когда граждане страны смогут отправиться на отдых за границу. Сейчас выезд за рубеж невозможен из-за COVID-19.

Ломидзе уточнила, что поездки за рубеж могут возобновиться для жителей РФ только ближе к осени – до сентября ждать снятия ограничений на продажу туров в другие страны не следует.

В АТОР уточнили, что летом, вероятно, будут возобновлены регулярные рейсы за границу, но данных про чартерные рейсы пока нет. Сезон на российских курортах, однако, состоится – уже с 1 июня в Краснодарском крае начнут принимать туристов, у которых имеется санаторная путевка.