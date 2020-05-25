С 1 июня в России начнут снимать ограничения для внутреннего туризма

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25 мая 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

шезлонги, pixabay.com

Правительство Российской Федерации с 1 июня начнет поэтапно снимать ограничительные меры в сфере внутреннего туризма. Об этом сообщил в понедельник, 25 мая, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По словам Чернышенко, приоритетом для российских властей является безопасный и контролируемый запуск в первой половине лета внутреннего туризма. Подчеркивается, что на первом этапе в России откроются санатории с наличием медицинской лицензии.

Кроме того, как сообщил вице-премьер, правительство уже работает над правилами для открытия отелей, курортов, пляжей, проведения круизов. Уточняется, что до 1 июня будут опубликованы рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма, которые позволят туристической отрасли понимать правила, в которых они будут в ближайшее время осуществлять свою деятельность.