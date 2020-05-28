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В Турции число случаев заражения коронавирусом выросло за минувшие сутки почти на 1,2 тысячи

, 21:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Турции число случаев заражения коронавирусом выросло за минувшие сутки почти на 1,2 тысячи
Вирус. Фото: pixabay.com

В Турции число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки возросло на 1182. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

С начала пандемии в регионе 160 979 заразившихся коронавирусом. Всего от заболевания скончался 4461 человек, из них  30 – за последние 24 часа. Всего вылечились 124 369 пациентов.

Ранее сообщалось: глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что одной из основных задач региона в настоящий момент является снижение стоимости защитных одноразовых масок и обеспечение граждан средствами индивидуальной защиты в аптеках

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