В Турции число случаев заражения коронавирусом выросло за минувшие сутки почти на 1,2 тысячи

В Турции число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки возросло на 1182. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
С начала пандемии в регионе 160 979 заразившихся коронавирусом. Всего от заболевания скончался 4461 человек, из них 30 – за последние 24 часа. Всего вылечились 124 369 пациентов.
Ранее сообщалось: глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что одной из основных задач региона в настоящий момент является снижение стоимости защитных одноразовых масок и обеспечение граждан средствами индивидуальной защиты в аптеках.