Активизация спящих или Лукашенко - не Янукович, а Беларусь - не Украина

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5 июня 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

фото: соцсети

«Всех «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет», - заявил Александр Лукашенко после того, как в Минске и других городах прошли массовые задержания активистов, собиравших подписи за выдвижение оппозиционных кандидатов в президенты. Что происходит в Беларуси и почему там заговорили о майдане? «АН» вместе с экспертами проанализировали ситуацию.

9 августа текущего года в Республике Беларусь состоятся президентские выборы. В ожидании данного события активизировалась белорусская оппозиция, пытаясь продвинуть своих кандидатов. А где оппозиция - там несанкционированные мероприятия, и, следовательно, задержания. На первый взгляд, ситуация находится под контролем президента Лукашенко, который, с оглядкой на украинский бардак, старается держать вотчину в ежовых рукавицах. В то же время, как показывает практика, от цветных революций и прочих наработок «западной демократии» мало кто застрахован.

«В стране должен быть порядок. Мы не должны допустить, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученными рукавами: люди, не дай Бог, подумают, что гестапо вернулось, война началась. И я этого не допущу! Ещё раз говорю «майданутым»: мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране»,- заверил Лукашенко и отправил в отставку правительство.

Александр Лукашенко

Первому лидеру независимой Беларуси Станиславу Шушкевичу, одному из подписантовБеловежских соглашений в 1991 году, новый премьер-министр Роман Головченко, экс-глава Госкомвоенпрома, пришёлся отнюдь не по душе.

Станислав Шушкевич

«Новый глава Кабмина - кот в мешке. Это неизвестный человек и очень послушный», - заявил Шушкевич, подчеркнув, что предыдущий глава правительства Сергей Румас - «приличный специалист, которому было очень трудно всё время являть послушание».

Роман Головченко

«В Беларуси традиционно под выборы пытаются активизировать спящих - тех, кто там представляет интересы всевозможных фондов, грантов и прочее. Традиционно президент Лукашенко обещает, что майданов не будет, и, собственно говоря, справляется с этим. Нынешние события, происходящие в Беларуси, - это слабая копия некоторых более серьёзных и более массовых акций, так что в этом смысле какого-то прорыва проевропейской оппозиции там не происходит. А, учитывая маргинальность характера этой оппозиции, вряд ли у них что-то получится», - прокомментировал «АН» политолог Владимир Корнилов.

Владимир Корнилов

«В настоящее время в РБ началась избирательная кампания и, к удивлению многих экспертов, граждане проявляют достаточно высокую активность в плане сбора подписей за независимых кандидатов. Мне кажется, что власть будет предпринимать всевозможные меры для того, чтобы снять наиболее сильных кандидатов с выборов, а сами выборы провести в довольно жёстком режиме, без допуска представителей кандидатов к наблюдению за подсчётом голосов и без допуска независимых наблюдателей. Потому что, как показывают опросы, проводимые в Беларуси разными СМИ, рейтинг Александра Лукашенко чрезвычайно низок и находится в пределах 5-6%. Такая оппозиционная активность граждан, несомненно, очень удивила белорусские власти, которые сейчас находятся, говоря боксёрской терминологией, в состоянии грогги», - отметил белорусский журналист, проживающий в Москве, старший научный сотрудник Института стран СНГ Юрий Баранчик.

Юрий Баранчик

По его словам, всплеск протестных настроений в Беларуси вполне

допустим, потому что граждан очень возмутила политика президента Лукашенко в отношении борьбы с эпидемией коронавируса: «По сути, борьбы никакой не было, всё это объяснялось наветами из-за рубежа и пропагандистской информационной накачкой населения. Тем не менее, темпы заражения COVID-19 в Беларуси в несколько раз превышают темпы заражения в Польше и Украине, хотя Беларусь по населению в 3,5 раза меньше этих стран. И если в самом Минске медицина более-менее, то в областных центрах - Гомеле, Гродно, Витебске - ситуация очень плачевна, не говоря уже о провинциальных городах. Поэтому граждане, увидев такое безразличие властей к их собственным проблемам, выстроились в длинные очереди по всей Республике, чтобы отдать свою подпись за независимых кандидатов в президенты. В принципе, майдан вполне возможен, но, в любом случае, это является негативным сценарием, потому что после майдана любая страна ослабевает, и пришедший к власти неконституционным путём президент будет слабее, чем предыдущий, что, собственно, и показывает со всей очевидностью пример Украины».

«Александр Лукашенко засиделся в главах государства, и этот факт не только не нравится многим белорусам, это объективно нехорошо: президент, какой бы он ни был, - не царь, чтобы занимать пост главы государства пожизненно. Тем не менее, альтернативного кандидата сегодня в Беларуси нет. Пророссийская ниша монополизирована действующим президентом (как бы он не относился к РФ), а ниша альтернативного кандидата монополизирована Западом. У кандидатов от оппозиции нет никакой альтернативной программы: любой прозападный кандидат по определению - жалкая марионетка западных фондов, аналог тех недоумков, что развалили Украину и превратили её в посмешище и отхожее место Европы. То есть, они в сравнении с Лукашенко - куда большее зло для РБ, чем действующий президент», - пояснил «АН» гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.

Владимир Лепехин

«Сегодня «демократы» всего мира, проигрывая Трампу президентские выборы в США, идут ва-банк и устраивают беспорядки в американских городах, в Гонконге и на постсоветском пространстве. Беларусь - одна из последних точек, где они запускают свои «оранжевые» технологии, и в этом смысле несут с собой абсолютный деструктив. При этом у белорусских националистов, как и у российских власовцев и украинских нациков, нет политической перспективы. Единственное, что они могут сегодня, - это отрабатывать деньги Сороса и Гейтса. Их попытки ставить в упрёк Лукашенко «неготовность» бороться с коронавирусом и обвинять его в сокрытии данных о реальном положении дел - не просто жалкая отработка зарубежного бабла, а откровенное паскудство, работающее против них. Лукашенко оказался чуть ли не единственным мировым политиком, показавшим, что имеет собственную позицию, а Беларусь - суверенное государство», - отметил эксперт, подчеркнув, что «Лукашенко победит на выборах с большим преимуществом уже в первом туре, а разного рода прозападным критикам действующего президента могу сказать только одно: не надейтесь, Лукашенко - не Янукович, а Беларусь - не Украина».