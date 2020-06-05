«У нас в правительстве больных много»: легендарные перлы Лукашенко

Недавно президент Белоруссии заявил, что хочет распустить правительство. Вчера рассмотрели предложения по новому составу кабмина, а мы вдруг в очередной раз вспомнили, что Лукашенко политик-то любопытный. Любит он, знаете ли, людей порадовать своими речами, пускай даже непроизвольно. «АН» сделали подборку самых смешных высказываний Александра Григорьевича.

«Я своё государство за цивилизованным миром не поведу».

В коронавирус Александр Григорьевич тоже не верил. На тему эту говорили много, а Лукашенко давно и метод лечения без вакцины, как оказалось, знает: «Приятно смотреть по телевизору, как люди на тракторе работают. Никто не говорит про вирусы. Там (в селе) трактор вылечит всех. Поле всех лечит».

«И нечего им там сидеть, осквернять наши тюрьмы. У нас в тюрьмах достойные люди сидят».

Казалось бы, за счет чего в некоторых странах качество медицинских услуг на высоком уровне, а других наоборот? Понятно, что подход везде разный… Там одно, тут другое, а как найти правильный путь? И у кого он правильный? Судя по всему, у белорусов. Их бережет Бог. И не просто так: «Нас Бог бережет за счет диктатуры и авторитаризма», – считает Лукашенко. Ну, пусть так. Он ведь, по собственным словам, православный атеист. Ему виднее.

«Уникальность ситуации в Беларуси состоит в том, что я никому ничего не обязан».

Борется президент и за чистоту (не только духовную, но и физическую): «Нужно, чтобы в агрогородке была горячая вода, чтобы каждая доярка и свинарка вечером ложилась к мужику в кровать помытой».

Понятие гуманитарной помощи, если кто не знал, тоже у всех разное. У Лукашенко вот такое: «Мы им окажем гуманитарную помощь. Оружием».

Думается, когда и кому диктатура мешала? Белорусам точно нет: «Наша диктатура никому не мешает жить и развиваться», – уверен Александр Григорьевич. Тем более с таким диктатором – единственным и неповторимым: «Иногда сам себе завидую! Я же последний и единственный диктатор в Европе! Вот вы приехали ко мне, ну и посмотрели на живого диктатора. А где вы еще увидите?»

Однажды на пресс-конференции для российских СМИ Лукашенко спросили об отношениях Беларуси с Чечней. Исходя из ответа то, что межнациональная рознь белорусам чужда понятно стало сразу: «У меня старший сын — черномазый такой», – сказал президент. А большего и не надо.

«Кто пьёт каждый день – за меня не голосуйте, я с такими дружить не буду». Вот так вот вам и надо, пьяницы, курица-помада.

«Нам не надо там: автоматизированная система фальсификации выборов. Не надо. Мы создадим государственную».

Не стесняется Александр Григорьевич при народе и о проблемах вышестоящих говорить: «Вы мне тут на болезнь не жалуйтесь! У нас в правительстве больных много».

Проводили как-то в Минске пресс-конференции для представителей российских региональных СМИ. Спросили тогда президента, мол, в чем причина распада СССР. Ответ оказался неожиданным, но интересным: «Причина распада Советского Союза? Стирального порошка не хватало. Мне жалко было смотреть на женщин в очереди, да и сам не единожды стоял».

Выступает Лукашенко и против коррупции: «Подкупа в моей политике не будет никогда, только принципиальные и честные отношения: ты даёшь государству – мы поддерживаем тебя. Кто не согласен – до свидания».

«Дело не в том, изберёте вы меня или нет, – где вы денетесь, изберёте, и, если вас устраивает, то я буду работать».