«У нас в правительстве больных много»: легендарные перлы Лукашенко

Недавно президент Белоруссии заявил, что хочет распустить правительство. Вчера рассмотрели предложения по новому составу кабмина, а мы вдруг в очередной раз вспомнили, что Лукашенко политик-то любопытный. Любит он, знаете ли, людей порадовать своими речами, пускай даже непроизвольно. «АН» сделали подборку самых смешных высказываний Александра Григорьевича.
-
«Я своё государство за цивилизованным миром не поведу».
-
В коронавирус Александр Григорьевич тоже не верил. На тему эту говорили много, а Лукашенко давно и метод лечения без вакцины, как оказалось, знает: «Приятно смотреть по телевизору, как люди на тракторе работают. Никто не говорит про вирусы. Там (в селе) трактор вылечит всех. Поле всех лечит».
-
«И нечего им там сидеть, осквернять наши тюрьмы. У нас в тюрьмах достойные люди сидят».
-
Казалось бы, за счет чего в некоторых странах качество медицинских услуг на высоком уровне, а других наоборот? Понятно, что подход везде разный… Там одно, тут другое, а как найти правильный путь? И у кого он правильный? Судя по всему, у белорусов. Их бережет Бог. И не просто так: «Нас Бог бережет за счет диктатуры и авторитаризма», – считает Лукашенко. Ну, пусть так. Он ведь, по собственным словам, православный атеист. Ему виднее.
-
«Уникальность ситуации в Беларуси состоит в том, что я никому ничего не обязан».
-
Борется президент и за чистоту (не только духовную, но и физическую): «Нужно, чтобы в агрогородке была горячая вода, чтобы каждая доярка и свинарка вечером ложилась к мужику в кровать помытой».
-
Понятие гуманитарной помощи, если кто не знал, тоже у всех разное. У Лукашенко вот такое: «Мы им окажем гуманитарную помощь. Оружием».
-
Думается, когда и кому диктатура мешала? Белорусам точно нет: «Наша диктатура никому не мешает жить и развиваться», – уверен Александр Григорьевич. Тем более с таким диктатором – единственным и неповторимым: «Иногда сам себе завидую! Я же последний и единственный диктатор в Европе! Вот вы приехали ко мне, ну и посмотрели на живого диктатора. А где вы еще увидите?»
-
Однажды на пресс-конференции для российских СМИ Лукашенко спросили об отношениях Беларуси с Чечней. Исходя из ответа то, что межнациональная рознь белорусам чужда понятно стало сразу: «У меня старший сын — черномазый такой», – сказал президент. А большего и не надо.
-
«Кто пьёт каждый день – за меня не голосуйте, я с такими дружить не буду». Вот так вот вам и надо, пьяницы, курица-помада.
-
«Нам не надо там: автоматизированная система фальсификации выборов. Не надо. Мы создадим государственную».
-
Не стесняется Александр Григорьевич при народе и о проблемах вышестоящих говорить: «Вы мне тут на болезнь не жалуйтесь! У нас в правительстве больных много».
-
Проводили как-то в Минске пресс-конференции для представителей российских региональных СМИ. Спросили тогда президента, мол, в чем причина распада СССР. Ответ оказался неожиданным, но интересным: «Причина распада Советского Союза? Стирального порошка не хватало. Мне жалко было смотреть на женщин в очереди, да и сам не единожды стоял».
-
Выступает Лукашенко и против коррупции: «Подкупа в моей политике не будет никогда, только принципиальные и честные отношения: ты даёшь государству – мы поддерживаем тебя. Кто не согласен – до свидания».
-
«Дело не в том, изберёте вы меня или нет, – где вы денетесь, изберёте, и, если вас устраивает, то я буду работать».
-
Ну и об уровне жизни напоследок: «Жизненный уровень, который сегодня у белорусского народа, по разным причинам, ниже колена, ещё ниже быть не может».