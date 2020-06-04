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Суд Киева разрешил принудительно привести Петра Порошенко на допрос

, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

Суд Киева разрешил принудительно привести Петра Порошенко на допрос
сотрудники ГБР, фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency

Киевский суд разрешил Государственному бюро расследований принудительно привести на допрос Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о прослушке его телефонных разговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Ранее адвокат экс-президента Украины Игорь Головань заявил, что Петр Порошенко не намерен идти на допрос 10 июня. ГБР до этого опубликовала видео, в котором пригласило Порошенко на допрос по делу о скандальных плёнках.

Печерский районный суд Киева удовлетворил сегодня ходатайство Государственного бюро расследований Украины и разрешил принудительный привод бывшего президента страны на допрос 10 июня.

Андрей Деркач, депутат Верховной Рады, обнародовал запись разговора между Джо Байденом и бывшим президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого поднимается тема взятки в размере миллиарда долларов. Пётр Порошенко назвал записи сфабрикованными.

НС

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