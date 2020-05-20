Порошенко высказался о записи якобы его «разговоров с Байденом»

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20 мая 2020, 18:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Петр Порошенко, фото из соцсети

Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал сфабрикованными записи якобы его телефонных переговоров с экс-вице-президентом США Джо Байденом. Заявление Порошенко опубликовано на сайте партии «Европейская солидарность».

«Аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве, — сфабрикованы. Но сырьё они могли получить, в частности, в Офисе действующего президента» — говорится в его заявлении. Он считает, что СБУ должно расследовать, кто это сделал, с чьей санкции, кому это выгодно.

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач в ходе пресс-конференции предоставил «записи телефонных переговоров» с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена и заявил, что эта запись свидетельствует «о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

Из записи следует, что Байден, занимавший на момент беседы должность вице-президента США, обязался подписать «обязательства на миллиард долларов» в обмен на формирование нового кабмина и назначение нового генпрокурора на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский, оценивая эту ситуацию, пообещал, что представителей прошлой власти Украины ждёт «очень много разных приключений и разных приговоров». По мнению Зеленского, в расследовании «это может быть воспринято как госизмена».