В партии Порошенко отреагировали на запись разговора экс-президента Украины с Байденом

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20 мая 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Петр Порошенко, Sergii Kharchenko /ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

В партии «Европейская солидарность» («ЕС») прокомментировали обнародованную в Интернете запись разговора экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. В беседе шла речь о взятке в размере одного миллиарда долларов, сообщает kp.ru.

В источнике говорится, что опубликованные фрагменты разговора Порошенко с американским политиком были сфабрикованы ради того, чтобы «дискредитировать Украину», испортить отношения с Вашингтоном и лишить Киев «двухпартийной поддержки» в США. Кроме того, собеседник утверждает, что запись является “фальшивкой” и “российской провокацией”.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко и Джо Байден обсуждали "обязательства на миллиард долларов" в обмен на формирование нового кабмина и назначение нового генпрокурора на Украине.