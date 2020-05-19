Обнародована запись телефонного разговора Байдена и Порошенко о миллиардной взятке

Андрей Деркач, депутат Верховной Рады, обнародовал сегодня аудиозапись телефонного разговора между Джо Байденом и бывшим президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого поднимается тема взятки в размере миллиарда долларов. Об этом информируют российские интернет-СМИ.
Как отмечает РИА Новости, из озвученной записи следует, что Байден, занимавший на момент беседы должность вице-президента США, обязался подписать «обязательства на миллиард долларов» в обмен на формирование нового кабмина и назначение нового генпрокурора на Украине.
По словам Деркача, обещанные Байденом деньги предназначались оборонным предприятиям, владельцем которых являлся Порошенко.
Ранее сегодня сообщалось, что украинская разведка заявила о переброске в Донбасс «российских танков».