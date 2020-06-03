ВОЗ считает, что риск распространения COVID-19 остается высоким

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3 июня 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixels.com

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге оценил ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в России и Украине.

«Несмотря на то, что ежедневное число случаев уменьшилось наполовину по сравнению с апрелем, риск остается высоким. В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев. Российская Федерация и Украина выходят на этот путь. Ряд стран регистрируют небольшой подъем числа новых случаев в результате принятия отдельных мер в области здравоохранения», - пояснил он в ходе онлайн брифинга.

Клюге отметил, что после появления вакцины никто не должен остаться без внимания. По его словам, ВОЗ приложит все усилия, чтобы препарат был распределен на «справедливой основе».

«Была создана рабочая группа по вакцинам и вакцинации против COVID-19. Одна из ее целей - это обеспечение равноправного доступа к вакцинам», - добавил он.