Российские ученые занимаются созданием вакцины, не имеющей аналогов в мире

В настоящее время в мире разрабатывается около 100 вакцин против коронавируса. Порядка десяти из них уже вышли на стадию клинических испытаний. Заместитель директора Института биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова РАН, доктор химических наук Иван Смирнов рассказал о разработках вакцин, которыми сейчас занимаются российские ученые.

Иван Смирнов отметил, что в процессе разработки любой вакцины необходимо соблюдать несколько условий, порой друг друга взаимоисключающих. К примеру, скорость создания и безопасность.

«Самый быстрый способ - традиционный - получить вакцину от живых ослабленных вирусов. Но он и наиболее опасный. При определенных условиях эффект может быть ровно противоположный: вместо помощи вы человека заразите. Поэтому многие лаборатории работают над принципиально иным видом вакцин - рекомбинантными. Главное их преимущество - они вообще не могут заразить», - рассказал ученый.

Иван Смирнов сообщил, что он и его коллеги занимаются разработкой именно рекомбинантной вакцины, представляющей собой гибрид из белков вируса гепатита В и фрагментов белков коронавируса. Причем, при ее создании берутся не все белки COVID-19, а только наиболее специфические для этой болезни.

«Вирус гепатита используется как своеобразная платформа, на которую сажаем фрагменты белка вируса. И все это отправляется в клетки человека. Там эту конструкцию встречает иммунитет, начинает на этого чужака реагировать, вырабатывая антитела. И когда в следующий раз вирус с такими же фрагментами белка попадет в организм, то иммунитет уже хорошо помнит, что это опасно. И даст ответ», - отметил специалист.

Российский ученый рассказал о разработке еще одной вакцины, не имеющей аналогов в мире:

«Мы объединили два подхода: применение вирусоподобных частиц и ДНК-вакцины. В чем суть последней? Иммунитет может распознать чужака разными способами. Один из них - реакция на белок вируса. О чем мы уже говорили. ДНК-вакцина работает иначе. Она искусственно вводится внутрь клетки и выпускает там свой генетический аппарат. В клетке начинает нарабатываться большое количество специфических белков вируса, а уже на них иммунитет производит антитела. Так вот, мы впервые совместили две технологии. Фрагменты ДНК, которые кодируют белки вируса, и сами эти белки объединили и упаковали в очень маленькие шарики - липосомы. Поскольку наша клетка имеет похожий липосомный слой, который отделяет ее внешнюю среду от внутренней, то липосома легко проникает внутрь клетки, вводя туда и белок чужака и его ДНК. Такое сочетание намного усиливает иммунный ответ. Что является главной задачей любой вакцины»

По словам Ивана Смирнова, создаваемые вакцины уже сконструированы, и первые результаты разработок станут известны в середине лета.

«Впереди разные доклинические испытания, в том числе и на трансгенных мышах. Их создают специально, так как для обычных мышей этот вирус не опасен. Проверка на таких животных ожидается к середине осени. Если все пройдет нормально, перейдем к клиническим испытаниям», - сообщил ученый.